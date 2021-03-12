Тимо Вернер может покинуть «Челси» следующим летом. Он пришёл в клуб меньше года назад

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона, информирует Football Insider.
Руководство «аристократов» считает, что 25-летний немецкий форвард не смог реализовать свой потенциал в английской Премьер-лиге с момента перехода в лондонский клуб.
Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Стороны подписали пятилетний контракт. С тех пор Тимо провёл в составе «аристократов» 37 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее нападающий выступал за «РБ Лейпциг».
Transfermarkt оценивает Тимо в € 70 млн. До перехода в «Челси» Вернером интересовались «Ливерпуль», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». Ранее немецкого форварда поддержал новоиспечённый наставник «Челси» Томас Тухель.
- 12 марта 2021
-
00:44
-
00:24
-
00:05
- 11 марта 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:10
-
22:56
-
22:49
-
22:49
-
22:47
-
22:22
-
22:19
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:27
-
21:26
-
21:03
-
20:59
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:10
-
20:02
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:17
-
19:12
-
19:01
-
18:52
-
18:33