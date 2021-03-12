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Тимо Вернер может покинуть «Челси» следующим летом. Он пришёл в клуб меньше года назад

Тимо Вернер может покинуть «Челси» следующим летом. Он пришёл в клуб меньше года назад
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона, информирует Football Insider.

Руководство «аристократов» считает, что 25-летний немецкий форвард не смог реализовать свой потенциал в английской Премьер-лиге с момента перехода в лондонский клуб.

Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Стороны подписали пятилетний контракт. С тех пор Тимо провёл в составе «аристократов» 37 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее нападающий выступал за «РБ Лейпциг».

Transfermarkt оценивает Тимо в € 70 млн. До перехода в «Челси» Вернером интересовались «Ливерпуль», туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». Ранее немецкого форварда поддержал новоиспечённый наставник «Челси» Томас Тухель.

Тимо Вернер поделился мнением о не самом удачном старте карьеры в «Челси»
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