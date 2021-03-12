Агент Криштиану Роналду обсудил с президентом «Реала» возможное возвращение футболиста

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, агент футболиста Жорже Мендеш обсудил с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом возможное возвращение португальца в клуб. Подробности их разговора не уточняются.



Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».



Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 22 матча в итальянской Серии А, забил 20 голов (четыре — с пенальти) и отдал три результативные передачи.