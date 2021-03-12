«Страшная новость». В Госдуме отреагировали на падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.



«Новость страшная для всех любителей футбола. Казалось, что только вчера боролись с Португалией за более высокую строчку. А сегодня самая нефутбольная страна в Европе обошла нас в рейтинге. Кто виноват и что делать? Над этими вопросами билось всё разумное общество сотни лет, но пока не нашло ответа. Мы катимся всё ниже и ниже, никаких признаков для того, чтобы пошёл рост. Но если господин Дюков и компания начнут развивать футбол, то за три-пять лет мы сможем вернуть себе хотя бы шестую строчку. Когда лимита не было, мы дважды выиграли Кубок УЕФА.

Стоит обратить внимание на такие вещи, как попадание «Тамбова» в РПЛ. У них нет даже стадиона, заканчиваются деньги, стоят с протянутой рукой. При отборе команд для попадания РПЛ необходимо учитывать инфраструктуру и наличие денег, а не только спортивный принцип. Комплекс проблем очень большой, но если ими заниматься, то всё можно исправить», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, после победы «Аякса» в матче с «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов в сезоне-2020/2021 повысился до 8,400 баллов, а по сумме пяти последних сезонов — до 38,400 баллов. Россия, у которой не осталось представителей в еврокубках, имеет в своём активе 38,382 балла и уже никак не повысит свой коэффициент в нынешнем сезоне. Таким образом, Нидерланды обошли Россию, сместив РПЛ с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.