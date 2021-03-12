«Локомотив» показал, как Пабло, Магкеев и Баринов готовят блины

Пресс-служба «Локомотива» в «твиттере» опубликовала видео, в котором футболисты жарят блины.

В съёмке приняли участие защитник Пабло и полузащитники Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев. Клуб также пригласил болельщиков поучаствовать в праздновании Масленицы перед матчем «Локомотив» — Сочи, который состоится 14 марта.

«Широкая Масленица и «Локомотив» — «Сочи» на «РЖД Арене»! Народный праздник и большой футбол! Воскресенье!⁣ Для всех болельщиков горячий чай, кружевные блины и жаркая игра на зелёном поле. Начало матча 14 марта в 19.00», — говорится в сообщении «твиттера».

«Локомотив», набрав 34 очка, по итогам 21 туров поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Сочи» (37) – на четвёртом месте.