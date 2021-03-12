«Аталанта» — «Специя»: Миранчук остался в запасе

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Специи» на матч 27-го тура Серии А. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе. Матч пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия), начало — в 22:45 мск.

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Паломино, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, Мурьель.

Запасные: Голлини, Росси, Кальдара, Гисланди, Ромеро, Руджери, Коваленко, Малиновский, Миранчук, Пессина, Сапата, Ламмерс.

«Специя»: Зут, Виньяли, Исмайли, Эрлич, Маркицца, Сена, Риччи, Маджоре, Верде, Н'Зола, Гьяси.

Запасные: Рафаэл, Бастони, Хабот, Феррер, Терци, Акампора, Агудело, Эстевес, Побега, Галабинов, Пикколи, Фариас.

«Аталанта» в 26 матчах набрала 49 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.