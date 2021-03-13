«Всё равно не получишь ни копейки». Бывший вратарь «Тамбова» — об исключении из заявки

Бывший вратарь «Тамбова» Никита Чагров, которого исключили из заявки на сезон в последний день зимнего трансферного окна, высказался о сложившейся в клубе ситуации.



«Я пришёл в «Тамбов» на условия даже меньшие, чем у меня были в ФНЛ в «Авангарде». Главным было заиграть в РПЛ. Несмотря на то, что нам долго не платили зарплату – даже денег на квартиру (15 тыс. рублей в месяц) за год я не увидел ни разу – готов был остаться в команде, лишь бы иметь шанс играть в Премьер-Лиге. Ни на что большее не рассчитывал.



С вопросом о понижении зарплаты ко мне никто не обращался, там и понижать нечего. Да и какая разница, понизишься ты на 50% или повысишься — всё равно не получишь ни копейки. Футболистов просто обворовали и кинули. Не знаю механики, что и как, но кто-то должен за это ответить, чтобы такого больше не повторялось», — цитирует Чагрова Metaratings.



Напомним, зимой «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями, из-за которых под вопросом оказалось участие команды в оставшихся матчах сезона.

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