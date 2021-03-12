Карапетян: ситуация с «Тамбовом» — позор России. Клуб просто обманывал футболистов

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, что происходило в клубе при нём и как финансовые проблемы затрагивали футболистов.



«Клуб на всём экономил, это были самые плохие шесть месяцев моей футбольной жизни. Для меня всё стало очевидно, когда из клуба через несколько дней после назначения на пост президента сбежал Валерий Оганесян. Знал ли, что могут быть проблемы, когда приходил? Да, но не ожидал, что настолько серьёзные. Сейчас надо признать, что клуб просто обманывал игроков.



Если честно, ситуация с «Тамбовом» — это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» — не последняя такая команда», — цитирует Карапетяна Metaratings.

Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал уход Сергея Рыжикова из клуба