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«МЮ» недоволен физической формой Кавани и сомневается в обоснованности продления контракта

«МЮ» недоволен физической формой Кавани и сомневается в обоснованности продления контракта
Футбол / Англия 0

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сомневаются в обоснованности активации опции продления контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.

Как сообщает Manchester Evening News, главной проблемой для продления трудового соглашения с уругвайским футболистом является то, что у «МЮ» вызывает вопросы физическая форма уругвайца. Манкунианцы недовольны тем, что 34-летний футболист в этом сезоне пропустил достаточно большое количество матчей из-за мышечных травм, в том числе последние встречи в АПЛ и Лиге Европы.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.

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