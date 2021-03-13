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«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 13 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ассистенты — Скотт Леджер и Саймон Лонг. Резервный рефери — Роберт Джонс.

Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.

В первом круге турнира подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Фулхэм» со счётом 2:0. Встреча состоялась 15 декабря 2020 года.

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