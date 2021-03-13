«Все понимают, кому привет». Ломовицкий — о праздновании гола «ромбиком» в ворота ЦСКА

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий, забивший второй гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (2:1), подвёл итог игры.

«Долгожданная победа, тяжёлый матч. Обидно, что в конце пропустили, немного в концовке повезло, но по самоотдаче надо так выходить на каждую игру и брать очки. Бешеное желание было, горящие глаза. Так должно быть в каждом матче, тогда и будем добиваться результата. Вся команда в целом играла хорошо. По настрою и желанию вопросов не было.



Последние несколько минут? Это футбол, хорошо, что не пропустили. Сегодня удача была на нашей стороне. Что касается поля, то все играют в равных условиях. Без разницы, какое поле, главное — набирать очки. На первый план выходят желание и самоотдача.



Мяч в ворота ЦСКА — особенная история? Конечно, видели, наверное, празднование. Кому передавал привет? Всем (улыбается. — Прим. «Чемпионата»). Все всё понимают, думаю», — сказал Ломовицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.