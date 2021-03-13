ЦСКА потерял очки на тульском огороде. Не хотят догонять «Зенит»?

ЦСКА в очередной раз потерял очки в самый важный момент. До “Зенита” — рукой подать, а “армейцы” взяли и проиграли на выезде тульскому “Арсеналу”. Тому самому “Арсеналу”, который не выигрывал 8 матчей в РПЛ и забивал последний раз в чемпионате ещё в ноябре! Но обо всём по порядку.

В составе “армейцев” произошло всего два изменения по сравнению с прошлым матчем. Зато какие — вернулись после болезни Акинфеев и Дивеев, заменившие Помазуна и Васина соответственно. В центре атаки, что важно, снова вышел Рондон. Не обошёлся без перестановок и “Арсенал”: в воротах вместо Нигматуллина появился Шамов, Бурлака заменил Довбня, а Ткачёв и Кангва уступили своё место Пантелееву и Хлусевичу.

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Качество газона оставляло желать лучшего. Играть низом футболистам было непросто, поэтому особые надежды возлагались на стандартные положения и навесы. Большой упор на это делали туляки, в то время как армейцы ещё хоть как-то пытались комбинировать.



На 22-й минуте серьёзное повреждение получил Марио Фернандес. Защитник ЦСКА в игровом моменте упал на газон, а Ломовицкий, который приземлялся, случайно наступил ему на голову. Фернандеса унесли на носилках, чуть позже вместо него на поле вышел Щенников.

При этом опасных моментов не было. Из игры у “армейцев” выпадал Рондон, без особого успеха действовали Кучаев и Влашич. Выделялся активностью Эджуке, который на 35-й минуте пробил в касание из-за штрафной и попал в штангу.



Вместо того, чтобы забить, ЦСКА в конце первого тайма привёз пенальти в свои ворота. Зайнутдинов зачем-то сфолил на Хлусевиче, и после просмотра VAR Безбородов указал на “точку”. Пенальти реализовал воспитанник “Спартака” Владислав Пантелеев. А через пару минут другой спартаковец — Александр Ломовицкий — забил второй мяч “Арсенала”. Всё тот же Пантелеев разогнал быструю атаку хозяев и отдал налево, где Ломовицкий сходу пробил точно в угол. Александр, празднуя гол, показал в камеру спартаковский ромбик.

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Уже в добавленное время Рондон мог отыграть один мяч, но удар у венесуэльца не получился. Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу “Арсенала”.



Виктор Гончаренко на второй тайм выпустил Облякова вместо Кучаева. Тем не менее, первый опасный момент после перерыва создали хозяева — в атаку подключился Николай Рассказов (ещё один воспитанник “Спартака”) и опасно пробил рядом со штангой. А по исходу часа игры “армейцы” бросили все свои силы на то, чтобы отыграться: Гончаренко поменял Зайнутдинова и Ахметова на Сигурдссона и Чалова.

“Арсенал” ожидаемо сел в оборону. Туляки при этом не стеснялись где-то и потянуть время, практически позабыв об атаке. ЦСКА же, несмотря на игровое преимущество, реальных шансов для взятия ворот не имел. Разве что Эджуке мог отличиться — на 70-й минуте он сместился с левого фланга в середину и нанёс удар, но прямо по центру ворот. Неплохой момент был у “Арсенала” — Ломовицкий перехватил мяч и без сопротивления наносил удар из-за пределов штрафной. Получилось не слишком удачно.



Один гол ЦСКА всё-таки забил. Марадишвили навесил в штрафную, где Дивеев принял мяч и оставил его под удар Тикнизяну. Накалило обстановку также удаление Валерия Громыко, который появился на поле на 87-й минуте. Чуть позже схлопотал красную карточку ещё и Александр Довбня.



“Арсенал” доигрывал матч вдевятером! На 95-й минуте ЦСКА мог сравнять счёт, но Дивеев и Рондон не попали по мячу с убойной позиции. Безумная концовка, в которой “армейцам” просто не хватило времени. Туляки выстояли и удержали победу — 2:1 в их пользу.