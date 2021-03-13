Арбитр Федотов – о пенальти «Ахмату»: кажется, судьи тащат «Сочи» в еврокубки
Футбольный арбитр Игорь Федотов высказал мнение, что решения судьи матча «Зенит» — «Ахмат» на VAR Павла Кукуяна могут исходить из помощи ФК «Сочи».
«Левый» пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Зенитом» сделал Кукуян, а он из Сочи. Кукуяну надо оправдываться перед руководством, вот он и помогает местному клубу. И Гончар, работавший вчера инспектором на матче «Химок» и «Ростова», тоже из Сочи.
Не хочу верить в теории заговоров, но кажется, что судьи тащат «Сочи» в еврокубки. Убирают их конкурентов – «Ростов» и «Ахмат». Это просто сговор. Нельзя такие пенальти назначать, это преступление против футбола», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее Федотов назвал назначение этого пенальти «позором».
«Не пенальти, а позор». Арбитр Федотов раскритиковал судейство в игре «Зенит» – «Ахмат»
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