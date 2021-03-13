«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» с Гайчем

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разгромила «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 4:1.
На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 26-й минуте Влахович оформил дубль, ему ассистировал Мартин Касерес. В концовке первого тайма сербский нападающий сделал хет-трик, голевую передачу отдал Бартломей Дронговский.
В начале второго тайма Артур Ионицэ отыграл один мяч, ему ассистировал Джанлука Капрари. На 75-й минуте Валентин Эйссерик забил четвёртый гол «Фиорентины», ассист на счёту Франка Рибери.
Российский форвард Александр Кокорин не принимал участия во встрече. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, был заменён на 77-й минуте.
«Фиорентина» в 27 матчах набрала 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (26) находится на 16-м месте.
- 13 марта 2021
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:06
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:50
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:24
-
21:17
-
21:17
-
21:05
-
21:04
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:47
-
20:44
-
20:27
-
20:18
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:51
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:37