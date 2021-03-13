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«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» с Гайчем

«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» с Гайчем
Футбол / Италия 0
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В матче 27-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разгромила «Беневенто». Встреча проходила на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто и завершилась со счётом 4:1.

На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Фиорентины» Душан Влахович. На 26-й минуте Влахович оформил дубль, ему ассистировал Мартин Касерес. В концовке первого тайма сербский нападающий сделал хет-трик, голевую передачу отдал Бартломей Дронговский.

В начале второго тайма Артур Ионицэ отыграл один мяч, ему ассистировал Джанлука Капрари. На 75-й минуте Валентин Эйссерик забил четвёртый гол «Фиорентины», ассист на счёту Франка Рибери.

Российский форвард Александр Кокорин не принимал участия во встрече. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, был заменён на 77-й минуте.

«Фиорентина» в 27 матчах набрала 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Беневенто» (26) находится на 16-м месте.

Италия - Серия А. 27-й тур
13 марта 2021, суббота. 20:00 МСК
Беневенто
Беневенто
Окончен
1 : 4
Фиорентина
Флоренция
0:1 Влахович – 8'   0:2 Влахович – 26'   0:3 Влахович – 45+1'   1:3 Ионицэ – 56'   1:4 Эйссерик – 75'
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