В матче «АЗ Алкмар» — «Твенте» футболисты забили три автогола

В игре 26-го тура нидерландской Эредивизии «АЗ Алкмар» переиграл «Твенте» со счётом 4:1. Матч оказался примечательным тем, что в нём состоялось три гола в собственные ворота.



Счёт в игре открыл игрок «АЗ Алкмар» Майрон Боаду на четвёртой минуте. Затем два автогола забили футболисты «Твенте» — на 22-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Дарио Думич, а на 34-й вратарь гостей Йоэль Дроммель неудачно подстроился под прострел со штрафного удара и запустил мяч в ближний угол. Третий автогол влетел уже в ворота «Алкмара» — на 40-й минуте после углового мяч в сетку срезал Альберт Гюдмюндссон.



Окончательный счёт ближе к концу игры установил Тён Копмейнерс. «АЗ Алкмар» благодаря этой победе укрепился на третьем месте Эредивизии с 52-я очками. «Твенте» находится на восьмом месте с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Аякс», набравший на данный момент 60 очков и имеющий два матча в запасе.