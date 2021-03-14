Голы Стоунса, Жезуса и Агуэро – в видеообзоре матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне прошёл матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:0.
Счёт был открыт на 47-й минуте — латераль «Сити» Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник «горожан» Джон Стоунс ударом в касание переправил мяч в сетку.
На 56-й минуте нападающий гостей Габриэль Жезус подкараулил ошибку защиты «дачников», вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. На 59-й минуте защитник хозяев нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити». Пенальти реализовал Серхио Агуэро.
«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 17 очков (однако у «МЮ» два матча в запасе). «Фулхэм» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте.
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