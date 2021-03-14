Источник: Лапорта договорился с Агуэро о переходе в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро близок к переходу в «Барселону», сообщает AS.
По информации источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта договорился с 32-летним аргентинским футболистом о переходе на правах свободного агента. Контракт Агуэро с «Барселоной» будет рассчитан до июня 2023 года.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.
«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (63).
«Манчестер Сити» нашёл замену для Серхио Агуэро
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