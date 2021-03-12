«Манчестер Сити» нашёл замену для Серхио Агуэро

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего португальца заинтересован «Манчестер Сити», сообщает Eurosport.

«Горожане» следят за прогрессом Фелиша ещё со времён выступлений игрока в составе лиссабонской «Бенфики». Руководство «Манчестер Сити» наблюдает за ситуацией Жоау в Испании и выбирает наиболее подходящий момент для официального предложения по нему. Британский гранд попробует подписать перспективного португальца уже ближайшим летом.

В «Сити» считают, что Фелиш является идеальным игроком для Хосепа Гвардиолы и долгосрочной заменой для Серхио Агуэро. По габаритам и игровым качествам Жоау чем-то напоминает аргентинца, который близок к уходу из клуба по окончании нынешнего сезона.

В сезоне-2020/2021 Фелиш провёл за «Атлетико» 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 100 млн.