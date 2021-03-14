Червиченко: разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после фотошопа Мозеса?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об эпизоде с пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Также «Спартак» немного удивил обилием спектаклей на поле: очень много падали и корчились, много взывали к небесам и Иванову. Соболев вообще мог уйти с красной карточкой – его рывок в первом тайме с требованием назначить пенальти больше заслуживал карточки, нежели Промес, который её получил в конце матча. Плюс арбитр должен был показать карточку за симуляцию ныряющему Айртону. Иванов сначала полез в карман, но в итоге не показал.

Больше нареканий к судье нет: не знаю, насколько правильно назначен пенальти, но он был в духе игры. Мяч объективно попал в руку, которая торчала – я сразу понял, что будет пенальти. Да и разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после истории с фотошопом Мозеса? Визги болельщиков красно-белых тогда услышали бы даже марсиане. Но я много смотрю матчи европейских команд – там в таких ситуациях ребята заводят руки за спину, чтобы таких ситуаций не было. Скопинцеву никто не мешал это сделать. А раз не хватило ума убрать руки за спину – получай мяч", — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».