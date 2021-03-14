Сергей Карасёв будет судить матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» М
Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха.
Ассистентами Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Виталий Мешков и Сергей Иванов будут отвечать за VAR. Резервным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Беларуси.
Матч между английской и немецкой командой пройдёт 16 марта в Будапеште. В первой игре, которая также состоялась в венгерской столице, победу одержал «Манчестер Сити» — 2:0.
В этом сезоне Карасёв отсудил три матча Лиги Европы, а также одну встречу группового раунда Лиги чемпионов – между «Аяксом» и «Мидтьюлландом», в которой показал две жёлтые и одну красную карточку.
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