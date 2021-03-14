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«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Локомотив» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 14 марта, состоится матч «Локомотив» — «Сочи». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Сочи» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Константин Шаламберидзе (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».

«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (34) — на 6-м месте.

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