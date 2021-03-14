«Локомотив» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч «Локомотив» — «Сочи». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Константин Шаламберидзе (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».



«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (34) — на 6-м месте.