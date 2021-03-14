«Локомотив» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч «Локомотив» — «Сочи». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Константин Шаламберидзе (Москва) и Алексей Воронцов (Ярославль). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».
«Сочи» в 21 матче набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (34) — на 6-м месте.
- 14 марта 2021
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:47
-
15:45
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
14:57
-
14:46
-
14:31
-
14:11
-
14:00
-
13:55
-
13:43
-
13:39
-
13:34
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:54
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:03
-
12:00