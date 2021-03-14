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«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своём поле проиграло красноярскому «Енисею» — 0:1.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Евгений Песиков. «Енисей» после этой победы набрал 43 очка и занимает 11-е место в таблице.

Торпедовцы же потерпели третье поражение подряд – ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей – последняя победа была одержана 25 ноября над «Краснодаром-2». Клуб с 54-я очками остался на 5-м месте.

После этого поражения клуб может покинуть главный тренер Сергей Игнашевич. По информации из источника, он уже просил руководство клуба об отставке после предыдущего матча. Теперь просьба может быть принята.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Песиков – 67'
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