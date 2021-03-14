Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игнашевич близок к уходу из «Торпедо». Первая просьба тренера об отставке была отклонена

Игнашевич близок к уходу из «Торпедо». Первая просьба тренера об отставке была отклонена
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения в матче Футбольной национальной лиги с красноярским «Енисеем» (0:1). Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.

«Игнашевич уже просил его отпустить после последней игры, но верха в клубе не приняли отставку тренера», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что после поражения от «Енисея» существует довольно высокая вероятность, что теперь решение об отставке будет принято.

Торпедовцы потерпели третье поражение подряд – ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей – последняя победа была одержана 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021