Игнашевич близок к уходу из «Торпедо». Первая просьба тренера об отставке была отклонена

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения в матче Футбольной национальной лиги с красноярским «Енисеем» (0:1). Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.
«Игнашевич уже просил его отпустить после последней игры, но верха в клубе не приняли отставку тренера», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что после поражения от «Енисея» существует довольно высокая вероятность, что теперь решение об отставке будет принято.
Торпедовцы потерпели третье поражение подряд – ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей – последняя победа была одержана 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».
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