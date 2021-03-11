У Игнашевича снова всё очень плохо. Почему его «Торпедо» заваливает весну в ФНЛ

«Торпедо» плохо вкатилось в весеннюю часть сезона в ФНЛ – в трёх матчах добыто всего одно очко. Сначала чёрно-белые не смогли выиграть дома у «СКА-Хабаровск» (0:0), далее проиграли на последних минутах «Чайке» (1:2), а накануне были разгромлены в Оренбурге прямым конкурентом (0:3). Столь печальные результаты отбросили команду на пятое место. Зона прямого выхода в РПЛ – уже в шести очках, а первое место и вовсе в 10. Утешать может разве что тот факт, что один из конкурентов – «Нижний Новгород» — также перестал набирать очки и вот-вот скатится вниз.

Фанаты «Торпедо» снова пишут гневные заявления в социальных сетях и требуют уволить тренера. Кажется, мы что-то похожее уже слышали и видели: в августе всё те же люди из тех же фанатских объединений прогоняли Игнашевича из клуба, сам он успел выйти к ним после матча и пообщаться на повышенных тонах. Осенью после длительной серии побед всё затихло.

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Будет ли у этой истории такая же развязка? Или всё сложится хуже? И что вообще происходит с «Торпедо»? Почему команда, у которой стоит задача и которая постаралась усилиться зимой, вновь, как и год назад, слабо вкатывается в весеннюю часть?

Результаты слишком жестоки, хотя по-настоящему выигрышным был только самый первый матч

Сам Игнашевич всякий раз уверял, что его команда «провела хороший матч и создала достаточно моментов» — эти слова он произнёс даже после Оренбурга, где «Торпедо» ещё в первом тайме устроилось на 0:2. Тренер имеет право на такую точку зрения, но всё же немного лукавит: о справедливости результатов можно как минимум подискутировать.

Действительно выигрышная игра, проведённая при доминировании, — только самая первая против «СКА-Хабаровск». Хотя и там количество моментов могло бы быть повыше: 1,65 ожидаемых голов против 0,37; 14 ударов (4 в створ) против 3 (1), 70 процентов владения на 30.

Фото: vk.com/fcorenburg

С «Чайкой» был матч из категории «50 на 50». «Торпедо» долго не могло создать остроту, первый супермомент родился лишь на исходе первого тайма, далее команда открыла счёт после штрафного, быстро пропустила ответный мяч – а затем начались качели. И закончились они в самой концовке, когда «Чайка» реализовала угловой. В статистике ударов – равенство, по 13 ударов и 6 в створ у каждой команды. Суммарная острота больше у «Торпедо» — 1,97 на 0,73. Однако важно учесть, что защитник чёрно-белых Самсонов занёс мяч в свои ворота (если бы не он, это бы сделал соперник – и тогда вес ударов бы соответственно вырос примерно на 0,6-0,7), да и визуально команда Игнашевича смотрелась не лучше. У неё хватало проблем, о которых мы ниже поговорим.

Наконец, с «Оренбургом» была игра, где на показатели владения и доминирования приходится смотреть сквозь призму раннего гола. Хозяева слишком рано открыли счёт (уже на 1-й минуте), поэтому в дальнейшем могли действовать от обороны и рассчитывать на быстрые атаки. При таком сценарии «Торпедо» фактически ничего не создало до перерыва (странно, что Игнашевич нашёл какие-то явные моменты), удары наносились из закрытых позиций и относительно далёких точек.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

И лишь во втором тайме, уже при 0:2, гости выдали по-настоящему сильный отрезок. Он вместил в себя два опасных взлома правого фланга и нереализованный пенальти Лебеденко. А затем «Оренбург» забил третий – и матч закончился. Суммарная острота составила 1,73 на 1,32 в пользу «Торпедо», но два самых опасных удара, помимо 11-метрового, случились в концовке при 3:0. И здесь модель xG уже не очень показательна.

То есть если резюмировать, «Торпедо» действительно наиграло больше, чем на одно очко – из каждого матча можно было выжимать лучший результат. Додави Хабаровск – плюс два балла, не пропусти от «Чайки» при равной игре – плюс один, реализуй пенальти при 0:2 в Оренбурге – может, удалось бы вернуться. Но всё же игровое преимущество чёрно-белых ни визуально, ни статистически не казалось настолько большим, чтобы мы однозначно говорили исключительно о невезении.

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Зимние новички пока не приносят результат. Лишь один из них играет на стабильном уровне

Зимой «Торпедо» совершило шесть трансферов – вратаря Довбни, защитников Козлова и Каплиенко, полузащитника Кравчука, атакующих футболистов Коржа и Шкофлека.

Довбня, Козлов и Каплиенко уже стали игроками стартового состава, а цельное впечатление производит разве что центральный защитник Козлов. Он действительно органично вписался в структуру, помимо оборонительных функций полезен в атакующих – поддерживает атаки через правый полуфланг, помогает создавать там большинство, иногда выходит на позицию для навеса.

У Каплиенко, которым на левом фланге заменили Прошкина (тот тоже не смотрелся оптимальной кандидатурой), пока наблюдаются проблемы — вероятно, из-за текущей готовности. Его зона в атаке провисает, при выходе из-под прессинга слишком много погрешностей. Неслучайно во всех трёх матчах Игнашевич менял Каплиенко вскоре после часа игры. Наконец, Шкофлек – наиболее статусное приобретение (ушёл из «Оренбурга»), но и словенцу старт в новом клубе даётся тяжело. Весной он бегает без конкретики.

Звезда ПФЛ Корж выходит на замену лишь в концовках. Итого: частичное обновление состава в первых турах не сработало. То же самое, кстати, мы видели и прошлой весной.

Это ни в коем случае не окончательный диагноз, каждому футболисту требуется разное время.

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Наблюдаются проблемы с выходом из-под прессинга, мяч плохо доставляется вперёд через центр

«Чайка» и «Оренбург» в матчах с «Торпедо» делали особый акцент на прессинг. Он мог начинаться на разной высоте, но среднюю зону соперники всегда закрывали – и тем самым ломали конструктивную игру чёрно-белых. Пока команде Игнашевича не удаётся найти адекватные стабильные варианты выхода из-под прессинга. С «Чайкой» точность передач составила 72 процента, причиной нельзя называть исключительно плохое поле.

С «Оренбургом» успешность передач оказалась выше (82%), зато количество и качество продвижений мяча через центр – вновь сомнительное. При начале атаки «Оренбург» легко перекрывал нижнего опорника Нетфуллина, а Рязанцев слишком редко опускался в глубину на помощь, чаще он работал в правом полуфланге в более высоких точках. Защитникам приходилось сразу отправлять мяч в широкие позиции или забрасывать вперёд в направлении большого Калмыкова. Тройка Редькович – Евдокимов — Козлов совместно насобирала 30 длинных передач, а трудностей «Оренбург» до перерыва даже не почувствовал.

Фото: vk.com/torpedomoscowfc

Ставка на фактурного Калмыкова перестала работать. Нужны альтернативные варианты

Осенью Калмыков был лучшим игроком «Торпедо». Он забивал сам, выполнял большой объём борьбы, цеплялся за длинные мячи, сбрасывал их в зону подбора. Весной у форварда-гиганта всё плохо: лишь три удара за три матча с общим весом 0,23 xG, среднее влияние на атакующую структуру. Да и в борьбе не всё здорово. Например, в Оренбурге Калмыков выиграл лишь 6 дуэлей из 22 (27%), а вверху – ноль из 5. Единственное топ-действие весной – прострел на пустые ворота Шкофлеку в матче с «Чайкой».

При этом когда «Торпедо» играет с Калмыковым на острие, команде сложнее рассчитывать на быстрые атаки или на заполнение пространств за спинами защитников: форвард делает мало соответствующих предложений, гораздо чаще он просит мяч в ноги в оттяжке. «Торпедо» становится слегка предсказуемым. В Оренбурге Игнашевич убрал Калмыкова с поля сразу после перерыва.

В футболе «Торпедо» есть эффективные алгоритмы – забросы Рязанцева в свободные фланговые зоны, взлом правого флангового пространства при помощи рывков Магаля или создания двоек-троек с партнёрами, удары из опорной зоны после сбросов от нападающего. Наконец, стандарты, которые благодаря подачам Рязанцева – одни из лучших в лиге. Но пока этого не хватает для стабильного создания моментов.

Что дальше?

Общие сложности усугубляют грубые индивидуальные промахи. Сложно ждать стабильной надёжности от молодых защитников Евдокимова и Редьковича – и они допускают результативные ошибки. Эти ошибки могли бы не оказывать столь сильное влияние, если бы вся команда была в порядке. Пока «Торпедо» играет лишь отрезками – вряд ли Игнашевич сам искренне всем доволен, несмотря на заявления на пресс-конференциях.

Впрочем, Сергей Николаевич уже показывал, что он может в краткие сроки всё исправлять и выбираться из самых сложных ситуаций. Тяжёлый старт команды после сборов становится уже его фирменной тренерской особенностью – так было и прошлой весной, и в начале нового сезона.

Поэтому следующие несколько матчей станут наиболее показательными.