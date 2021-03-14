«Сельта» поделила очки с «Атлетиком»

В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 0:0.
Футболисты «Сельты» нанесли 11 ударов по воротам (три — в створ), игроки баскской команды — шесть ударов по воротам (один — в створ).
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ассистенты — Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный судья — Алехандро Патиньо Альварес.
«Сельта» в 27 матчах набрала 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» Б (34) находится на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (63).
В следующем матче «Сельта» сыграет с мадридским «Реалом», «Атлетик» — с «Эйбаром».
- 14 марта 2021
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