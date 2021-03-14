Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сельта» поделила очки с «Атлетиком»

«Сельта» поделила очки с «Атлетиком»
Футбол / Испания 0

В матче 27-го тура испанской Примеры «Сельта» сыграла вничью с «Атлетиком» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Сельты» нанесли 11 ударов по воротам (три — в створ), игроки баскской команды — шесть ударов по воротам (один — в створ).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Ассистенты — Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный судья — Алехандро Патиньо Альварес.

«Сельта» в 27 матчах набрала 34 очка и занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик» Б (34) находится на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (63).

В следующем матче «Сельта» сыграет с мадридским «Реалом», «Атлетик» — с «Эйбаром».

Испания - Примера. 27-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021