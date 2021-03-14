«Интер» вырвал победу в концовке матча с «Торино» благодаря голам Лукаку и Лаутаро
В матче 27-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Турине и завершилась со счётом 1:2.
На протяжении всего матча «Интер» владел игровым преимуществом. Первый тайм прошёл без голов. Счёт в матче на 62-й минуте открыл Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. Но уже на 70-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия сравнял счёт. Победный гол «Интера» был забит на 85-й минуте, его автором стал Лаутаро Мартинес. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
«Интер» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. У ближайшего преследователя, «Милана», 56 очков и матч в запасе. «Торино» (20) — в зоне вылета, на 18-м месте.
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