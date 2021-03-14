«Бирмингем Сити» уволил главного тренера. Ранее он был ассистентом Моуринью в «Реале»

Айтор Каранка уволен с поста главного тренера «Бирмингем Сити».



По сведениям Sky Sports, испанский специалист был отправлен в отставку после очередного поражения синих в Чемпионшипе.



Вчера, 13 марта, «Бирмингем» в матче 36-го тура второго по значимости дивизиона Англии дома уступил «Бристоль Сити» (3:0), потерпев 12-е поражение в последних 19 матчах. На данный момент «Бирмингем Сити» с 35-ю очками занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь вне зоны вылета, однако у идущего на 22-м месте «Ротерхэм Юнайтед» (32) четыре матча в запасе. По итогам сезона в низший дивизион вылетают команды с 22-го по 24-е места.



Айтор Каранка был назначен главным тренером «Бирмингема» летом 2020 года. До этого 47-летний испанец работал в «Ноттингем Форест». С 2010 по 2013 год Каранка был ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

Каранка покинул пост главного тренера «Ноттингем Форест»