«Бирмингем Сити» уволил главного тренера. Ранее он был ассистентом Моуринью в «Реале»

Айтор Каранка уволен с поста главного тренера «Бирмингем Сити».
По сведениям Sky Sports, испанский специалист был отправлен в отставку после очередного поражения синих в Чемпионшипе.
Вчера, 13 марта, «Бирмингем» в матче 36-го тура второго по значимости дивизиона Англии дома уступил «Бристоль Сити» (3:0), потерпев 12-е поражение в последних 19 матчах. На данный момент «Бирмингем Сити» с 35-ю очками занимает 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, находясь вне зоны вылета, однако у идущего на 22-м месте «Ротерхэм Юнайтед» (32) четыре матча в запасе. По итогам сезона в низший дивизион вылетают команды с 22-го по 24-е места.
Айтор Каранка был назначен главным тренером «Бирмингема» летом 2020 года. До этого 47-летний испанец работал в «Ноттингем Форест». С 2010 по 2013 год Каранка был ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».
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