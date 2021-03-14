«Арсенал» одержал волевую победу в северолондонском дерби с «Тоттенхэмом»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Северолондонское дерби завершилось победой хозяев со счётом 2:1.
На 33-й минуте счёт в матче открыл вингер гостей Эрик Ламела. Хавбек «Тоттенхэма» Лукас Моура сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот ударом рабоной отправил мяч в дальний нижний угол ворот.
Видео потрясающего удара Эрика Ламелы
На 44-й минуте «канониры» сравняли счёт — защитник Киран Тирни прострелил низом в центр чужой штрафной, откуда Мартин Эдегор пробил в касание, и мяч рикошетом от ноги защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда залетел в ворота.
Видео дебютного гола Мартина Эдегор в АПЛ
На 63-й минуте защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в своей штрафной снёс Александра Ляказетта, за что судья назначил пенальти. Ляказетт сам пошёл исполнять одиннадцатиметровый и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
Видео пенальти в исполнении Александра Ляказетта
На 75-й минуте судья за вторую жёлтую карточку удалил вингера «шпор» Эрика Ламелу. 29-летний аргентинец получил второе предупреждение за отмашку от защитника «Арсенала» Кирана Тирни поблизости от центра поля.
Видео удаления в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Подопечные Жозе Моуринью в 28 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (41) — на 10-м месте.
- 14 марта 2021
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