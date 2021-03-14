Мануэл Фернандеш посетил матч «Локомотив» — «Сочи»

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш посетил матч с «Сочи» (3:1). Игрок был замечен на вип-трибуне «железнодорожников».

Фото: «Чемпионат»

Фернандеш выступал за «Локомотив» в 2014—2019 годах. Сейчас португалец играет за «Кайсериспор».

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.



На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».



«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.