Марко Николич: мне нравится «Сочи» в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Сочи» (3:1).

«Надо поздравить команду, молодцы, очень трудный и важный матч. Много динамики, много моментов и у нас, и у соперника. Качественный футбол. Очень важные три очка. Хороший старт второй части сезона, надо продолжать. «Сочи» — очень качественная команда, они мне нравятся в этом сезоне. Видна работа главного тренера Федотова», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.



На 42-й минуте нападающий «Локомотива» Франсуа Камано открыл счёт. На 56-й минуте Камано оформил дубль. Спустя две минуты Артур Юсупов отыграл один мяч. В концовке встречи Фёдор Смолов забил третий гол «железнодорожников».



«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на четвёртое место в таблице РПЛ. «Сочи» (37) — на пятом месте.