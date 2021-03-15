«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Видеообзор матча 28-го тура АПЛ
В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом — 1:0. Единственный гол в матче был защитник гостей Крэйгом Доусоном, который срезал мяч в собственные ворота.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и спустя несколько часов вернулись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, вновь опередив «Лестер Сити» (56). Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» сократилось до 14 очков. «Молотобойцы, набрав 48 очков, находятся на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вернулся на второе место в турнирной таблице АПЛ
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