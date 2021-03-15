«Реал» видит в Милинковиче-Савиче замену Модричу и готов выложить за игрока € 70 млн

Руководство мадридского «Реала» желает найти замену 35-летнему хорватскому полузащитнику Луке Модричу и считает, что хавбек римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич — именно тот футболист, который им нужен. Об этом сообщает Don Balon.
«Королевский клуб» готов выложить за 26-летнего серба сумму в размере € 70 млн, что, по мнению Флорентино Переса, соответствует рыночной стоимости игрока на данный момент. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уже дал добро на проведение операции, поскольку она соответствует техническим, тактическим и физическим характеристикам команды, что является немаловажным фактором.
В нынешнем сезоне сербский хавбек принял участие в 31-й встрече за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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