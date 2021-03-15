Матч сборных России и Словении покажет Первый канал

Первый канал представляет прямую трансляцию в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 2022 года будут транслировать по Первому каналу, сообщили в дирекции общественных связей канала.

Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи (Краснодарский край) 27 марта. Начало матча и прямой трансляции — в 17:00 мск.

Российский футбольный союз начал продажу билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словения. Стоимость билетов варьируется в диапазоне от 1200 до 1600 рублей.



По решению УЕФА, заполненность трибун на матче Россия — Словения не может превышать отметку в 30% от общей вместимости стадиона. Возможны дополнительные проверки на входе в сектор.



Матч со Словенией станет для сборной России первой домашней встречей в 2021 году. Тремя днями ранее, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова отправятся на гостевой матч со сборной Мальты. В последующих матчах квалификации на ЧМ-2022 России предстоит встретиться с Хорватией, Кипром и Словакией.