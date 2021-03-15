Диогу Жота ударом в касание открыл счёт в матче «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Видео

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит заключительный матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ливерпуль». После первого тайма счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Нападающий гостей Садио Мане отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Диогу Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот Патрисиу.
Это шестой гол 24-летнего португальца в нынешнем розыгрыше АПЛ. Именно из стана «волков» Жота осенью 2020 года перешёл в «Ливерпуль».
Подопечные Юргена Клоппа в 28 матчах набрали 43 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (35) находится на 13-м месте.
В матче первого круга АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счётом 4:0. Встреча проходила 6 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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