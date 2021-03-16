Кавазашвили — о вызове Дзюбы: Артём опозорил себя и сборную. Значит, Черчесов его простил

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России.
«Если Дзюба в сборной, значит, Черчесов простил ему его выходку, то, что он сотворил на весь мир, опозорил себя, семью и всю нашу сборную. Значит, простили ему. Сейчас команде нужен нападающий, нет Смолова. Он ещё не готов, хоть и начал забивать голы.
Соболев в сборной? Я только рад. Заболотный — прорывной футболист, крупный, здоровый, нахрапистый, но не для сборной. У человека нет техники владения мячом, ему очень сложно занимать позицию центрального нападающего в сборной. Соболев — отличнейший на сегодняшний день. Молодой, перспективный. Я думаю, что его нужно всё больше и больше ставить. Это моё мнение, я Черчесову подсказывать не буду.
22 человека — одни и те же футболисты, кроме новичков из «Рубина». Ну, и Мирзов ещё. Представьте себе, в каком положении находится сейчас Черчесов, если на протяжении трех лет вызывает одних и тех же футболистов. Это ужасно», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.
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