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Сборной Мальты в виде исключения разрешили провести матч со сборной России

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сборной Мальты в виде исключения разрешили провести матч со сборной России
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Сборной Мальты разрешили провести матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой России, сообщает Netnews со ссылкой на вице-президента футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэриса.

Сообщается, суперинтендант министерства здравоохранения страны Шармейн Гаучи сделала исключение и разрешила сборной Мальты готовиться и принять участие в матче со сборной Россиии. Все футболисты, тренерский штаб и персонал мальтийской сборной будут находиться в «пузыре».

Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта.

Напомним, игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ — 2022 была под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом. Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев COVID-19. Министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.

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