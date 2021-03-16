Сборной Мальты в виде исключения разрешили провести матч со сборной России

Сборной Мальты разрешили провести матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой России, сообщает Netnews со ссылкой на вице-президента футбольной ассоциации Мальты Мэттью Пэриса.
Сообщается, суперинтендант министерства здравоохранения страны Шармейн Гаучи сделала исключение и разрешила сборной Мальты готовиться и принять участие в матче со сборной Россиии. Все футболисты, тренерский штаб и персонал мальтийской сборной будут находиться в «пузыре».
Матч между сборными Мальты и России состоится 24 марта.
Напомним, игра сборной России против команды Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ — 2022 была под угрозой срыва из-за мер местных властей по борьбе с коронавирусом. Правительство островного государства ввело запрет на спортивные мероприятия до 11 апреля из-за вспышки случаев COVID-19. Министерство иностранных дел Мальты обратилось к властям с просьбой предоставить исключение для отборочного матча ЧМ при условии соблюдения протоколов по охране здоровья во время тренировок.
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