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Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4,5 годам тюрьмы

Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4,5 годам тюрьмы
Футбол / Прочие турниры 0

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к 4,5 годам тюремного заключения за коррупцию, сообщает Vecernji.hr со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда.

Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, который ранее занимал должности спортивного директора клуба, приговорен на 6,5 лет тюремного заключения.

Напомним, Здравко Мамич и его брат, главный тренер «Динамо» Зоран Мамич, находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. В ноябре Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.

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