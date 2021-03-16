Агент Ругани заявил, что защитник «Ювентуса» хочет остаться в «Кальяри»

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани, выступающий на правах аренды за «Кальяри», хочет остаться в клубе из Сардинии, заявил агент игрока Давиде Торчиа.



«Посмотрим, как закончится сезон. Думаю, Даниэле искал команду, которая предложила бы ему начать всё заново. Он нуждался в этом в свои 26 лет. Мы хотели бы продолжить работу в «Кальяри», но сначала мы должны обсудить это с «Ювентусом», — цитирует Торчиа Football Italia.

Ругани перешёл в «Кальяри» в январе. Первую часть сезона он провёл в аренде в «Ренне». Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ругани провёл за «Кальяри» семь матчей, забил один гол.

Напомним, в ноябре 2020 года агент Давиде Торчиа, представляющий интересы Ругани, сказал, что «Ювентус» отказался от трансфера игрока в «Зенит» за € 30 млн.