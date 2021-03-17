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Хендрикс: после чемпионата Голландии российские клубы выглядели словно злые звери

Хендрикс: после чемпионата Голландии российские клубы выглядели словно злые звери
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о встречах с клубами из России в еврокубках.

«Сначала мы встречались в Лиге Европы с «Динамо». За него тогда играли Кокорин, голландец Бюттнер, а ещё этот маленький француз… Вальбуэна. он был в полном порядке. Мы дважды уступили, но вышли из группы и попали на «Зенит». Вот там было без шансов: Халк и Витсель обыграли нас в Санкт-Петербурге 3:0.

Затем были матчи в Лиге чемпионов против ЦСКА — обменялись с ним победами. А ещё через год дважды сыграли вничью с «Ростовом». На выезде матч проходил на старом стадионе с ужасными раздевалками, а я получил там травму колена. Поэтому воспоминания не очень хорошие.

После матчей чемпионата Голландии, где любят красивый футбол, российские клубы выглядели словно злые звери. Они играли в силовой манере, через длинные передачи, и мы часто оказывались к этому не готовы. Поэтому и говорю, что российская лига всё-таки посильнее», — цитирует Хендрикса пресс-служба «Спартака».

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