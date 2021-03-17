«Барселона» поборется с «Манчестер Сити» за подписание 18-летнего защитника «Спортинга»

«Барселона» хочет подписать 18-летнего левого защитника «Спортинга» Нуну Мендеша, сообщает As.

Каталонский клуб поборется за игрока с «Манчестер Сити». Английский клуб хочет подписать с Мендешем долгосрочный контакт и отдать его в аренду «Спортингу» на сезон. Мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» также внимательно следят за развитием Мендеша.

Ранее Мендеш впервые в карьере получил вызов в сборную Португалии. В нынешнем сезоне Мендеш провёл 19 матчей в чемпионате Португалии, забил гол и отдал две голевые передачи. В январе 2020 года защитник продлил свой контракт со «Спортингом» до 2025 года с опцией выкупа в € 25 млн. Трансферная стоимость защитника оценивается порталом Transfermart в € 17 млн.