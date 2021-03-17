«Где VAR?» В «Зените» прокомментировали момент с сейвом Акинфеева на линии ворот

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале прокомментировала эпизод, который произошёл на 82-й минуте матча с ЦСКА (3:2). После удара Дугласа Сантоса вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот.
«Где VAR?» — говорится в сообщении питерцев.
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.
- 17 марта 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:28
-
23:26
-
23:19
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:57
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:40
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:07
-
22:04
-
22:01
-
21:54
-
21:47
-
21:47
-
21:36
-
21:35