«Где VAR?» В «Зените» прокомментировали момент с сейвом Акинфеева на линии ворот

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале прокомментировала эпизод, который произошёл на 82-й минуте матча с ЦСКА (3:2). После удара Дугласа Сантоса вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот.

«Где VAR?» — говорится в сообщении питерцев.

Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига».

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.