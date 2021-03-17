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«Зенит» обыграл ЦСКА в матче с удалением и двумя пенальти

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче с удалением и двумя пенальти
Футбол / РПЛ 0
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В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 28-й минуте счёт открыл форвард ЦСКА Саломон Рондон. Спустя пять минут счёт сравнял Артём Дзюба. В конце первого тайма Дзюба не реализовал пенальти. На 50-й минуте после вброса из-за боковой линии Дзюба скинул мяч в штрафной на Вендела, который потрясающим ударом пробил в дальнюю девятку. Спустя две минуты полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удалён. На 77-й минуте Вендел оформил дубль. Далер Кузяев вошёл в штрафную между двумя игроками «армейцев», выкатил мяч назад на Вендела, который спокойно пробил низом мимо Игоря Акинфеева. На 90-й минуте Влашич реализовал пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечал за VAR Игорь Панин, его ассистент — Антон Аверьянов.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (48) лидирует в первенстве.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
17 марта 2021, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Рондон – 28'   1:1 Дзюба – 33'   1:2 Вендел – 50'   1:3 Вендел – 77'   2:3 Влашич – 90+1' (пен)
Удаления: Ахметов – 53' / нет
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