Арбитр Федотов – о пенальти ворота ЦСКА: Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука!

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:3).
«Судьи действуют по тем методикам, которые им назвали. Они не разбираются, как играл футболист. Для меня попадание мяча в руку Фернандеса – не 11-метровый удар. Фернандес ничего не делал – прыгал, отворачивался, всем видом показывал, что не играет рукой. А рука шла по инерции, в неё мяч и попал. Да, по нынешним правилам они скажут, что это рикошет, что всё по правилам. Но для меня такое пенальти – это спасение ворот. К сожалению, по нынешним правилам это нарушение. Хотя Фернандес даже не понимал, куда у него шла рука! Фернандес спасал ворота, игрок стелился в подкате, спасая ворота. Но это проблема правил, а не Кукуляка. Им показали похожие моменты, сказали – у нас всё одинаково.
Есть факт спасения – когда игрок закрывает зону удара. Это так и называется – „спасение“, это не считается нарушением. Нам всегда объясняли, если идет удар по воротам и игрок прыгает, блокирая мяч, а тот попадает в руку, то надо считать, что это спасение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 марта 2021
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