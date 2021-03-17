Президент «Лас-Пальмаса» раскрыл сумму трансфера Педри в «Барселону»

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес заявил, что его клуб может получить от «Барселоны» до € 23 млн за трансфер Педри, если он выполнит все пункты и бонусные условия сделки.



«С того дня, как мы продали Педри, и до сегодняшнего дня мы получили от „Барселоны“ около € 11 млн. Как только все пункты будут выполнены, эта сумма может достичь € 22-23 млн. Мы также получаем 15% от будущей продажи.



“Барса » — клуб, который больше всего рассчитывал на Педри. Был ещё один клуб из Испании, который предлагал больше денег, но мы сдержали своё слово и перед футболистом, и перед «Барселоной».



Он перешёл в идеальный клуб и теперь играет с лучшим игроком в мире”, — цитирует президента «Лас-Пальмаса» Goal.com.



Изначально сообщалось, что за трансфер Педри «Барселона» в сентябре 2019 года заплатила € 10 млн, оставив полузащитника ещё на один сезон в «Лас-Пальмасе».



В нынешнем сезоне Примеры 18-летний испанец провёл 27 матчей, забил два гола и отдал 3 результативные передачи.