Грушевский: у Гончаренко эстонский синдром

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение «армейцев» в матче с «Зенитом» (2:3).
«Зенит» заслуженно победил, они играли получше. При 1:1 в первом тайме, не говоря о пенальти, который взял Акинфеев, у них было всего два голевых момента. Но в целом по игре они смотрелись увереннее, а после справедливого удаления Ахметова ситуация была у «Зенита» под контролем. Гол Влашича внёс видимость интриги, но не могу сказать, что у ЦСКА были какие-то шансы, голевых моментов больше не было. А у «Зенита» было много серьёзных моментов, когда ЦСКА играл в меньшинстве. ЦСКА я упрекнуть не могу. Можно сказать, что это безрассудство: зачем Ахметов пошёл на такой дикий фол, жутковато всё это. Но, с другой стороны, понятно, что он не хотел так играть и подводить команду, так получилось.
Мне понравился выход Бохинена, но у меня вопрос: почему он не вышел раньше? Может, набирал форму, а может, Гончаренко ответил бы на этот вопрос что-то субъективное. Это вообще характерно для него – новички в команде очень долго получают шанс. Все любят называть Гончаренко белорусом, а я бы сказал, что у него эстонский синдром. Всё выжидает и выжидает», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 17 марта 2021
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