«Интер Майами» подпишет воспитанника «Арсенала»

Левый защитник «Вест Бромвич Альбион» Киран Гиббз по окончании сезона-2020/2021 присоединится к «Интер Майами», сообщает ESPN.



31-летний защитник является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Брома», зарабатывая около € 75 тыс. в неделю, и «дрозды» стремятся сократить расходы в преддверии вероятного вылета из АПЛ в Чемпионшип.



По сведениям источника, Гиббз подпишет контракт с «Интером Майами» на два с половиной года.



В нынешнем сезоне АПЛ 31-англичанин потерял место в стартовом составе «Вест Бромвича» и провёл всего 10 матчей.



Киран Гиббз стал игроком «дроздов» в августе 2017 года, перейдя из лондонского «Арсенала», чьим воспитанником он и является, за € 7,5 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,2 млн.