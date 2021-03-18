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«Интер Майами» подпишет воспитанника «Арсенала»

«Интер Майами» подпишет воспитанника «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Левый защитник «Вест Бромвич Альбион» Киран Гиббз по окончании сезона-2020/2021 присоединится к «Интер Майами», сообщает ESPN.

31-летний защитник является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Брома», зарабатывая около € 75 тыс. в неделю, и «дрозды» стремятся сократить расходы в преддверии вероятного вылета из АПЛ в Чемпионшип.

По сведениям источника, Гиббз подпишет контракт с «Интером Майами» на два с половиной года.

В нынешнем сезоне АПЛ 31-англичанин потерял место в стартовом составе «Вест Бромвича» и провёл всего 10 матчей.

Киран Гиббз стал игроком «дроздов» в августе 2017 года, перейдя из лондонского «Арсенала», чьим воспитанником он и является, за € 7,5 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,2 млн.

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