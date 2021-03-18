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Гендиректор «Рубина» — о введении Fan ID: носить маски привыкли, хотя сначала возмущались

Гендиректор «Рубина» — о введении Fan ID: носить маски привыкли, хотя сначала возмущались
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на запуск системы добровольной идентификации болельщиков — Fan ID.

«У нас любое нововведение сначала отрицают. Допускаю, что от Fan ID будет положительный эффект. Посмотрим, вдруг всем понравится. Никто же не знает, что будет.

Это же не просто так придумали — инициатива от наших силовых структур, а мы её исполняем. Мы же носим маски в аэропорту — нормально, привыкли, хотя сначала все возмущались. Сейчас везде ужесточили меры контроля, чтобы бороться с терроризмом. Мнение клубов учитывалось полгода назад, «Рубин» поддержал идею тестового режима Fan ID. На чемпионате мира было очень удобно пользоваться этой системой.

Мы сейчас играем на «Центральном». Там пока этой системы не будет. На «Ак Барс Арене» всё есть, там чемпионат мира проходил. Я не думаю, что там будут какие-то сложности», — приводит слова Сайманова Sport24.

Система идентификации фанатов в этом сезоне не будет работать только на арене «Зенита»
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