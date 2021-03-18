Бубнов: отмечу игру «Зенита» в обороне, отлично «съели» Влашича

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» переиграл ЦСКА (3:2).



«Чемпион уже известен? Подождите, ещё впереди восемь игр. Если «Спартак» выиграет у «Урала», то разрыв будет составлять всего четыре очка. Есть и другие преследователи, гонка продолжается. Да, ЦСКА уже отстал от «Зенита» на восемь пунктов, и это большой отрыв. В остальном, ещё ничего не решено.



Первый тайм матча был равным. Рондон забил хороший гол после передачи Эджуке, но «Зенит» сравнял через пять минут. Если бы этого не случилось, второй тайм мог сложиться иначе. А во второй половине встречи преимущество уже было на стороне гостей, особенно после удаления Ахметова. Тут во всём виновата молодость: пошёл в стык — и переборщил. Мог, к слову, нанести Кузяеву серьезную травму, ногу мог ему сломать.



ЦСКА после этого, разумеется, стало сложнее, «Зенит» взял мяч под контроль. Вендел отличился хорошими голами. Но армейцы не опустили руки, заработали пенальти. Концовка вышла напряжённой, но времени для того, чтобы отыграться, было слишком мало. В целом это заслуженная победа команды Сергея Семака, которая превосходила соперника по качеству и сыгранности состава и, как следствие, по степени уверенности на поле.



Отмечу игру «Зенита» в обороне. Действовали очень надёжно, за исключением момента с голом. Пенальти тоже можно вынести за скобки — это индивидуальный провал вышедшего на замену Сутормина. Отлично «съели» Влашича, перекрывали все его ходы, не давали выйти на ударную позицию под правую ногу. Ему так и не удалось воспользоваться своим коронным ударом с игры — только с одиннадцатиметровой отметки», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов: «Зениту», несмотря на поражение ЦСКА, по-прежнему рано расслабляться