«Сочи» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 19 марта, состоится матч «Сочи» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Тамбов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Тамбов».



«Сочи», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последней, 16-й строчке.

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