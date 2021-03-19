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«Сочи» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Сочи» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 19 марта, состоится матч «Сочи» — «Тамбов». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Тамбов».

«Сочи», набрав 37 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последней, 16-й строчке.

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