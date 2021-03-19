Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ротор» уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера

«Ротор» уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.

В настоящее время волгоградская команда, набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует участие в следующем розыгрыше чемпионата, составляет 8 очков.

Хацкевич возглавил «Ротор» в 2019 году. До этого специалист работал в киевском «Динамо», сборной Беларуси, «Витебске», минском «Динамо», а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

В последнем матче под руководством Хацкевича, состоявшемся 17 марта, «Ротор» проиграл дома «Ростову» со счётом 0:4. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».

Судьи возвращают долги «Ростову»? Карпину не нужны такие подарки!
Очень спорный первый гол «Ростова» «Ротору». Разбираем судейство матча.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021