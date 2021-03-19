«Ротор» уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании с главным тренером команды Александром Хацкевичем. Специалист был отправлен в отставку по решению руководства клуба.



В настоящее время волгоградская команда, набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Отставание от 12-й строчки, которая гарантирует участие в следующем розыгрыше чемпионата, составляет 8 очков.



Хацкевич возглавил «Ротор» в 2019 году. До этого специалист работал в киевском «Динамо», сборной Беларуси, «Витебске», минском «Динамо», а также входил в тренерский штаб национальной команды Украины.



В последнем матче под руководством Хацкевича, состоявшемся 17 марта, «Ротор» проиграл дома «Ростову» со счётом 0:4. В оставшихся турах команда встретится с «Локомотивом», ЦСКА, «Динамо», «Зенитом», «Ахматом», «Сочи» и «Рубином».

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