Судьи возвращают долги «Ростову»? Карпину не нужны такие подарки!

«Ростов» в 23-м туре РПЛ разгромил на выезде «Ротор». Хотя матч вообще мог не состояться – после судейского скандала в матче прошлого тура между «Ростовом» и «Химками» руководство команды Карпина всерьёз рассматривало вариант неявки на матч в Волгоград. Но в итоге «Ростов» приехал и уверенно выиграл, хотя и тут вопросов к судьям хватало – в начале игры Кирилл Левников не засчитал гол Гогуа в ворота «Ростова», затем назначил 11-метровый в ворота «Ротора» (хотя забить с него гости не смогли), а в конце первого тайма засчитал мяч, забитый Гиговичем, хотя могло показаться, что мяч попал в руку его одноклубнику – Осипенко. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал судейство в этом матче.

Слово Федотову

– Гол Гогуа отменён верно. Когда ужасные повторы, то надо верить арбитру. 11-метровый «Ротору» за фол Гогуа был назначен правильно: он не успел за защитником и сыграл в ногу футболисту «Ростова», который играл в мяч.



А первый гол «Ростова» «Ротору» засчитывать было нельзя. Это игра рукой в нападении. Всё происходило в штрафной площади, после руки был незамедлительно забит гол, его нельзя было засчитывать. Допускаю, что «Ростову» отдают долги – все читают прессу, все понимают, что Сиденков ошибся в прошлом матче, что «Ростов» получил -3 очка. Волну «Ростова» сложно не заметить, судьи не дураки и понимают это. Мне, конечно, не хочется верить, что в это полез Левников.

Мнение Карпина

После матча эпизод с первым голом прокомментировал и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Он заявил коллегам из «РБ Спорт», что не согласен с решением арбитра: «После игры мне показали повтор. Похоже на то, что мяч прокатился по руке Осипенко. А значит, гол нельзя было засчитывать».

Позиция «Ротора»

Недовольными работой судьи остались и в Волгограде. «Обязательно будем подавать жалобу в КДК на судейство Левникова в сегодняшней игре, – заявил гендиректор клуба Андрей Рекечинский sport24. – Однозначно есть вопрос по первому голу, когда Осипенко рукой сыграл. А остальное будем смотреть и разбираться. Что касается желаемых санкций, то там пусть уже КДК решает».